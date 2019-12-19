Курганские охотники пожаловались в Москву на чиновников

Курганские охотники опасаются, что на будущий года сроки охоты снова сократят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Охотники Курганской области направили коллективное письмо в Министерство природы РФ. Они пожаловались на чиновников, которые сократили сроки весенней охоты на уток. Об этом один из курганцев рассказал «URA.RU».

«По закону, охота должна продолжаться 10 дней, у нас же она длится 5 дней. Опасаемся, что в будущем году будет так же, поэтому обратились в Москву», — пояснил курганец Евгений (имя изменено). Письмо, направленное в Минприроды, подписали 40 человек (копия имеется в редакции).

Обращение также касается открытия охоты на белолобого гуся. Мужчина считает, что цифры популяции не отражают реальности. «Охота на гуся запрещена. Но если их численность упала, то надо выяснить, в чем причина. Значит, причина не в охотниках», — говорит Евгений.

Департамент природных ресурсов ответил охотникам — пользователи охотугодий не поддержали открытие охоты на белолобого гуся. «В Курганской области эти виды гусей делают небольшие присады в Макушинском, Петуховском и Частоозерском районах. У нас их мало, и не нужно открывать на них охоту», — объяснил руководитель благотворительного фонда «Сапсан» Петр Федотов.

Он также рассказал о своей позиции по срокам охоты на уток. «Мы департаменту рекомендовали разделить охоту на боровую дичь — открыть ее раньше. А на водоплавающую, только с подсадными утками, — сместить на срок после 15 мая», — уточнил Федотов. При этом сроки можно продлить на 10 дней, так как не будет пожарной опасности. Именно из-за этого в 2019 году и была сокращена охота, напомнил руководитель «Сапсана».

Получить оперативные комментарии департамента природных ресурсов «URA.RU» не удалось.