Шнуров пожаловался на то, что в России трудно зарабатывать деньги

Сергей Шнуров вновь сделал неоднозначное заявление Фото: Илья Московец © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о том, что в последнее время ему становиться гораздо тяжелее сохранять привычный уровень доходов. Это музыкант связывает с тем, что в нашей стране крайне слабо развит шоу-бизнес.

«Сейчас инфляция, мне кажется, что нужно больше зарабатывать. По крайней мере, стремиться. Не знаю, сложно или не сложно. В шоу-бизнесе, наверное, непросто, поскольку рыночек у нас неглубокий. Шоу много, бизнеса мало, поэтому в России непросто», — заявил он в интервью деловому журналу Forbes.

Кроме того, Шнуров рассказал о том, что деньги не являются для него главной вещью в жизни. «Деньги — побочный эффект от радости жизни. Это как выхлопные газы от самолета. Для того чтобы самолету лететь, ему нужно выбрасывать энергию через сопла. С деньгами то же самое: ты что-то делаешь и производишь деньги», — добавил исполнитель.

Шнуров традиционно входит в топ рейтингов самых высокооплачиваемых российских знаменитостей. Так, по информации журналистов Forbes, ежегодно он зарабатывает порядка 14 миллионов долларов. За одно лишь выступление на новогоднем корпоративе Шнуров просит заплатить ему не менее 150 тысяч долларов.