В тюменском минздраве рассказали подробности гибели в ДТП семьи из пяти человек

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали подробности аварии c участием Lada Xray и тягача DAF, произошедшей на трассе Курган—Тюмень. В ДТП погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщает сайт «О, Сургут!».
«На пульт скорой помощи вызов поступил в 18:01, через 14 минут медики были на месте. К их приезду двое мальчиков 10 и 13 лет, а также мужчина, находившийся за рулем, были уже мертвы. Женщину и трехлетнего ребенка доставили в реанимацию, где они скончались позднее», — сообщается на сайте.
Семья из пяти человек возвращалась из Магнитогорска в Сургут. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на 104-м километре трассы тягач DAF, у которого оборвало тормозной шланг, вылетел на встречку. Скорость легкового автомобиля в момент столкновения превышала 150 километров в час, а дети в машине не были пристегнуты. Ребенок трех лет ехал в машине без детского кресла. В результате столкновения малыш улетел в переднюю часть салона и ударился о панель приборов. Ранее отец семейства уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.