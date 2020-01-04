В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек. ФОТО, ВИДЕО

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Обстоятельства ДТП выясняютсяФото: Анна Майорова © URA.RU

При столкновении легкового и грузового автомобилей в Тюменской области погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Известно, что на месте ДТП погибли три человека, еще двое скончались от полученных травм в больнице.

Столкновение тягача DAF и автомобиля «LADA XRAY» произошло на 104-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. «По предварительным данным, у тягача оборвало тормозной шланг, в результате чего он выехал на встречную полосу», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Как уточнили в ведомстве, в легковом автомобиле ехала семья из Сургута — родители и трое сыновей. На месте ДТП погибли 43-летний водитель «Лады» и мальчики 12 и 13 лет. В больницу с тяжелыми травмами была доставлена 36-летняя женщина и ее четырехлетний сын, позже оба скончались. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: life.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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