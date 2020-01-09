Многие регионы проигнорировали мнения граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Госдумы намерены попросить Генпрокуратуру проверить, как в регионах проводились общественные обсуждения территориальных схем обращения с отходами. По словам председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова (представляет Челябинскую область), обсуждения прошли только в 55 регионах страны, а в 17 эту процедуру даже не начинали. Кроме того, вопросы у парламентариев есть и к эффективности прошедших обсуждений.

Региональные власти должны были их провести до конца 2019 года. Это сделали только 55 регионов, 13 — еще находятся в процессе, а 17 — так и не начали, следует из результатов мониторинга думского комитета по экологии, пишет газета « Коммерсант» . Среди аутсайдеров, по данным газеты, Тува, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Иркутская, Тверская, Амурская, Псковская и Белгородская области.

В регионах, в которых общественные обсуждения прошли, депутаты нашли ряд нарушений, многие из которых были связаны с учетом поступивших от людей замечаний. По словам Бурматова, за два года чиновники получили 5,3 тыс. обращений, и 47% из них были от граждан. Наиболее активными оказались жители Татарстана, Коми, а также Московской, Владимирской, Архангельской областей. На эти пять регионов пришлось 90% обращений от людей, однако, как отметили в комитете Госдумы, чиновники учли только 13% от общего количества. Больше всего внимание обращали на замечания региональных операторов, федеральных органов исполнительной власти и тарифных органов.

«Те, кто не начал даже проводить обсуждение, грубо нарушили закон. В других случаях мы видим, что к мнению граждан вообще не прислушивались или игнорировали», — приводит газета слова Бурматова. По его словам, общественные обсуждения были инициированы, чтобы власти смогли уйти от митингов и обсудить с людьми, где будет мусорный полигон или мусоросжигательный завод, но вместо этого они восприняли процедуру «как в тягость». В связи с этим депутаты намерены обратиться к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину (экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа) и Генпрокуратуру с просьбой провести проверки.