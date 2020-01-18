Президент России посетил масштабную панораму о Великой Отечественной войне

Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин, участвующий в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, ознакомился с масштабной трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну». Проект подготовила творческая команда «Невский баталист».

«Эпизоды выставки основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных», — пишет ТАСС. Проект был создан за счет президентского гранта на развитие гражданского общества творческой командой во главе с Дмитрием Поштаренко. На эту цель художникам и скульпторам выделили 40,9 млн рублей. Идея проекта была поддержана Путиным в 2018 году, когда он посетил музей-панораму «Прорыв» в Ленинградской области.

Автор проекта Поштаренко, сопровождая президента по выставке, заявил, что эта панорама — дело последних шести лет его творческой команды. Трехмерная панорама, состоящая из восьми залов, показывает путь солдата от родного дома до Рейхстага. Проект позволяет оказаться непосредственно внутри исторического события. Посетитель проходит через окопы Лужского оборонительного рубежа, Сталинградскую битву, форсирование Днепра и освобождение европейских стран от захватчиков. В экспозиции использовались подлинные предметы военного времени и макеты боевой техники в натуральную величину.