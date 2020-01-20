Охлобыстин высказался о скандале с Водонаевой о рожающем быдле

Российский актер, режиссер и временно отстраненный от служения священник РПЦ Иван Охлобыстин призвал не делать из тюменской модели Алены Водонаевой «известную личность». Своим мнением он поделился в разговоре с «
Ранее экс-участница «Дома-2» Водонаева заявила, что повышение размера маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег». В свою сторону ведущая получила критику со стороны телеведущего Владимира Соловьева, его коллеги Ольги Скабеевой и президента России Владимира Путина.
В интервью изданию Охлобыстин пояснил, что люди сами виноваты, когда называют Водонаеву «известным человеком». «Ну кто они? Кто все эти люди? Какие заслуги дают им право как-то высказываться, как-то оценивать?» — возмутился актер.
А вот телеведущего Ивана Урганта российский актер, напротив, назвал вменяемым после истории, когда тот показал пародийную картинку на икону Рождества Христа. Лидер общественного движения «Сорок сороков» посчитал это оскорблением чувств верующих и создал петицию. «Ургант — человек мало в этом проинформированный, он не обратил внимания. Ну, будет знать допуск. Он-то хоть вменяемый», — заключил Охлобыстин.