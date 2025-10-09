Суд отказался блокировать выплату миасскому автозаводу 178 миллионов рублей

Арбитражный суд Челябинской области отказался блокировать выплату банком автозаводу «Урал» в Миассе 178,9 млн рублей. Согласно документам суда, обеспечить имущественные интересы требовала «Управляющая компания строительного холдинга» («УКСХ») из Екатеринбурга.
«В удовлетворении заявления отказать. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отметил арбитраж в документе, которым располагает URA.RU.
Стороны 19 апреля 2024 года подписали договор подряда на выполнение проектных работ для создания литейного производства. Первоначально сумма была 300 млн рублей, затем увеличилась до 384,2 млн рублей. Завод перечислил аванс. По условиям, он составил половину цены договора. Для обеспечения обязательств автозавод потребовал предоставить безотзывную банковскую гарантию из утвержденного списка финансовых учреждений. Исполнитель предоставил гарантии Сбербанка, который был в списке.
Противоречия возникли, когда выполнение работ было задержано. Автозавод подал заявление в арбитраж. «УКСХ» признал наличие объективной просрочки. Юристы ответчика добавили: существенный сдвиг сроков выполнения работ по договору возник из-за действий самого заказчика
Требования о выплате 178,9 млн рублей автозавод направил в банк в сентябре 2025 года. Сбербанк отказал в платеже. Узнав об этих требованиях, «УКСХ» обратилась в суд с заявлением с целью заблокировать возможные будущие выплаты.
Ответчик настаивал на злоупотреблении правом со стороны завода. Исполнитель заметил, что удовлетвори банк требования «Урала», и станет невозможно выполнить обязательства по другим контрактам, деловая репутация пострадает. В совокупности эти факторы грозят банкротством.
«АО „АЗ „Урал““ представил мнение, в котором указал, что работы исполнителем не выполнены. Обоснования причин нарушения сроков выполнения работ по договору в адрес автозавода не представлены», — упомянул арбитраж.
Судья Алина Вишневская отклонила ходатайство «УКСХ». Поводом стало то, что запрет выплат противоречит сути независимой банковской гарантии. Вишневская отметила: заявитель не представил достаточных доказательств неправомерности требований. Также нет подтверждения того, что выплата по гарантиям неминуемо приведет к значительному ущербу для компании. Суд учел и состоявшийся отказ Сбербанка в выплате.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Если ответы поступят, они будут опубликованы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!