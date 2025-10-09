Призыв сбивать самолеты РФ, зарубежное производство оружия для Киева: чем резолюция Европы угрожает Москве

В Европе призвали к введению жесткого 19-го пакета санкций против России
В Европе призвали сбивать самолеты России и ужесточить санкции
В Европе призвали сбивать самолеты России и ужесточить санкции Фото:

Европарламент (ЕП) принял резолюцию о едином ответе на нарушения якобы Россией воздушного пространства и действий с критическими объектами инфраструктуры в государствах-членах Евросоюза. Так, ЕП выступил с призывом к европейским странам использовать все замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине кредитных средств. Кроме того, Европарламент одобрил документ, в котором призвал государства-члены принять меры по перехвату российских самолетов. Подробнее о предложениях ЕП — в материале URA.RU. 

В Европе предложили сбивать самолеты России

В своем заявлении ЕП подчеркнул, что преднамеренные нарушения воздушного пространства Евросоюза якобы российскими агентами, направленные на критически важные военные объекты и инфраструктуру Европы, с использованием беспилотников, представляют собой эскалацию конфликта. Эти действия, по мнению парламентариев, создают риск ошибочных решений, являются нарушением применимых международных норм и представляют значительную угрозу для Евросоюза. 

Санкции против России и ее союзников могут ужесточить

Евросоюз призывает Совет и Комиссию к значительному повышению эффективности и результативности санкционного давления на РФ. Целью этих мер является подрыв потенциала Москвы в рамках украинского конфликта. В связи с этим выдвигается требование о незамедлительном принятии 19-го пакета санкций, который будет направлен на ключевые источники доходов России. Одновременно с этим, Совету совместно с американскими партнерами предлагается поддерживать и расширять текущую ограничительную политику в отношении страны. 

Аналогичные санкционные меры предлагается применить ко всем государствам, включая Беларусь, Иран и Северную Корею, которые оказывают поддержку агрессору. Отдельно акцентируется внимание на введении санкций против китайских организаций, поставляющих товары двойного назначения и военную продукцию, необходимую для производства БПЛА и ракет. В рамках усиления санкционного режима предлагается ввести целенаправленные ограничения против так называемого «теневого флота» России.

ЕС приравнял российские действия к терроризму

Как говорится в резолюции, ряд действий РФ приравнивается к государственному терроризму, даже в тех случаях, когда они не сопряжены с угрозой нападения. В этой связи комиссию призывают инициировать процедуру классификации РФ как третьей страны с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/1675.

Европа осудила глушение сигналов ГНСС

Европейский союз осуждает Россию за якобы преднамеренное глушение и подделку сигналов ГНСС (включая GPS) в Балтийском и Черноморском регионах, а также на других территориях. Совет и Комиссию призвали принять надлежащие меры для оказания достаточного давления на РФ с целью прекращения указанной деятельности. Кроме того, в резолюции подчеркивается необходимость ускоренного движения к созданию полноценного Европейского оборонного союза. Этот союз должен не только дополнять НАТО, но и развивать существующие рамки.

О замеченных в ряде стран БПЛА 

Европарламент в резолюции призывает к укреплению координации между государствами-членами, институтами Евросоюза и структурами НАТО для эффективного мониторинга и нейтрализации беспилотников в своем воздушном пространстве. В числе приоритетных мер — проведение совместных тренировок и учений, а также обмен оперативной информацией.

Кроме того, государств-членов и Европейское оборонное агентство (EDA) призвали ускорить консолидацию проекта постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) «Интегрированная многоуровневая система противовоздушной и противоракетной обороны» (IMLAMD). В нем будет уделяться особое внимание противодействию угрозам со стороны дронов. Также в резолюции ЕП одобряется инициатива Евросоюза по созданию «стены дронов» для защиты от БПЛА. Подобное ранее анонсировали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комиссар Андрюс Кубилюс и вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Европа планирует, что Зеленский начнет зарубежное производство оружия

В резолюции ЕП приветствуется заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении начать зарубежное производство и экспорт запатентованных оборонных технологий для приоритетных европейских и НАТОвских партнеров. Комиссии и Европейскому оборонному агентству рекомендуется координировать закупку лицензий на производство дронов у Украины, что позволит в дальнейшем государствам-членам развернуть собственное производство таких систем.

О замороженных российских активах

Кроме того, Европарламент вновь обратился с призывом к государствам-членам ЕС незамедлительно одобрить инициативу Комиссии по использованию замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине значительного гранта или кредита. Такой механизм рассматривается как юридически обоснованный и финансово значимый способ поддержания и наращивания военной помощи Киеву, в том числе по направлениям противоударной обороны.

О разрешении на неограниченные удары по России

Пресс-служба Европарламента информирует, что депутаты выступили с призывом предоставить ВС Украины право наносить удары по наземным объектам, расположенным на территории России. Как подчеркивают авторы инициативы, нанесение таких ударов не должно быть ограничено какими-либо рамками. 

