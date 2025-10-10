Бизнес-джет экстренно вернулся в Пермь

Рейс Пермь - Москва прерван после сообщения экипажа о нарушении герметичности
Частный самолет бизнес-класса вернулся в пермский аэропорт из-за проблем с системой герметизации салона. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«4 октября 2025 года частный самолет Hawker 800 (бортовой номер RA-02760) авиакомпании „Джетика“ вернулся в аэропорт Перми „Большое Савино“. Инцидент произошел во время выполнения рейса JTC9763 по маршруту Пермь — Москва (Внуково). В 8:18 по московскому времени экипаж доложил о некорректной работе системы герметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром вылета. Самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту в 8:52 по московскому времени», — говорится в сообщении Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее, 7 июля в пермском аэропорту Большое Савино самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines также прервал взлет. Причиной стал неотпущенный стояночный тормоз.

