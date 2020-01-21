Россия отказалась пустить казахстанскую нефть в Белоруссию

Российская Федерация не дала согласия на поставку нефти из Казахстана в Белоруссию. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности экспорта нефтепродуктов.
«Наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника», — приводит информационное агентство БЕЛТА слова Лукашенко. Такую ситуацию белорусский лидер назвал странной. Он добавил, что его государство будет стремиться закупать у России не более 30-40% от необходимых объемов нефти. Остальные объемы Минск планирует закупать у Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США по мировым ценам и поставлять их через страны Балтии и Украину.
При этом Лукашенко признал, что целиком заменить российские поставки нефти Белоруссия сегодня не может. «С этой ситуацией придется разобраться», — отметил белорусский лидер.
Ранее Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти. Это связано с тем, что Минск не смог договориться с Москвой о поставках нефти и начал искать альтернативные источники, передает телеканал 360. Предложенные Россией цены в Белоруссии назвали завышенными и ввели «экологический налог» на транзит, пишет RT.