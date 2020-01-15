Белоруссия нашла замену российской нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти. Об этом сообщил руководитель казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
«Заявление, просьба от „Белнефтехима“ поступила в наш адрес, в адрес министерства», — приводит его слова RT. Он отметил, что его белорусские коллеги хотят приехать в Казахстан, чтобы обсудить поставки. Ногаев заявил, что предложение будет рассмотрено. Он подчеркнул, что сделка может быть заключена, если она будет экономически выгодной для компаний Казахстана, передает «Национальная служба новостей».
Ранее власти Белоруссии не смогли договориться с Россией о поставках нефти и начали искать альтернативные источники поставок. Минск назвал предложенные Москвой цены завышенными, а позже ввел «экологический налог» на транзит.