В курганском городе, известном громкими уголовными делами, назначен новый главный следователь

В следственном отделе Шадринска начались кадровые перестановки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым главой следственного отдела в Шадринске Курганской области назначен Сергей Ковенко, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по региону. Ранее этот город неоднократно попадал в сводки по громким уголовным делам.

«Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации от 23.03.2020 № 172-кт руководителем следственного отдела по городу Шадринск назначен полковник юстиции Ковенко Сергей Михайлович», — говорится в сообщении ведомства. 26 марта руководитель регионального следственного управления Богдан Францишко представил Ковенко подчиненным, руководителям правоохранительных органов Шадринска и Шадринского района и главам местных администраций.

Ковенко родился в 1974 году в Северо-Казахстанской области. Он окончил Омский госуниверситет, работал в прокуратуре Мамлютского района Северо-Казахстанской области, затем в прокуратуре Курганской области, а с 2009 года — в Следственном комитете. До настоящего времени Ковенко руководил Катайским межрайонным следственным отделом.

Предыдущий глава следственного отдела Шадринска Андрей Туганов покинул свою должность в связи с переездом к новому месту жительства, уточнили URA.RU в региональном СУ СК.

В последнее время Шадринск прославился громкими уголовными делами. В начале недели в этом городе задержали замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина, начальника МО МВД России «Шадринский» Дмитрия Кокотеева, главбуха местного отдела полиции и ее подчиненных. В конце прошлого года задержали фигурантов дела о многомиллионных хищениях бюджетных денег, среди которых — бывший замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин.