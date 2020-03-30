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новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во многих регионах России на время объявленного недельного карантина местные власти закрывают салоны сотовой связи и магазины электронной техники. Речь идет о сотнях торговых площадок.

В частности, закрытыми оказались салоны сотовой связи в Иваново, Липецке, Перми, Чебоксарах, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийском автономном округе. В некоторых муниципальных образованиях работают по одной точке обслуживания каждого оператора. Продажи гаджетов при этом не ведутся. Получить услуги операторов «МегаФон», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Tele2 можно дистанционно. «На „большую четверку“ операторов совокупно приходится порядка 15 тысяч салонов связи. Недельный перерыв в работе может грозить значительными финансовыми потерями», — цитирует аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина «Коммерсант».

Закрыть торговые залы из-за коронавируса пришлось и магазинам электроники. На онлайн-заказы перешла группа «М.Видео-Эльдорадо», передает РБК. Отмечается, что компания осуществляет бесконтактную доставку, а магазины работают как точки выдачи интернет-заказов. Оплата принимается через сайт и мобильное приложение.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. С целью предотвращения распространения инфекции неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Работать в обязательном порядке продолжают только супермаркеты, банки, медицинские учреждения, аптеки, органы власти и транспорт.