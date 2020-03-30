Досрочную перепись населения в ЯНАО перенесут из-за коронавируса

Опрос жителей труднодоступных районов осложнился ситуацией, вызванной коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Досрочный этап переписи населения, который должен был начаться 1 апреля с труднодоступных районов Ямала, перенесут на вторую половину 2020 года. Возможные изменения связаны с эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росстата.

«Рассматривается вопрос о сроках переноса переписи в труднодоступных районах ЯНАО на вторую половину 2020 года. Точные сроки пока не понятны. Решение по ним будем принимать совместно с региональными властями», — сообщили агентству в пресс-службе Росстата.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о переносе сроков в труднодоступных районах России, в том числе на Камчатке, Чукотке, Якутии, а также в Магаданской и Сахалинской областях.

В Росстате также добавили, что решение о переносе или отмене основного этапа всероссийской переписи населения пока не принято. Она должна пройти с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Россияне, во время опроса, также смогут указать свою национальность.

Ранее URA.RU сообщало, что досрочная перепись должна была стартовать на Ямале. Всего в трех регионах «тюменской матрешки» в ходе переписи более восьми тысяч переписчиков должны были собрать подробную информацию более чем о 3,7 млн жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.