Президент России осудил россиян, нарушающих карантин

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По мнению Путина, несоблюдение мер безопасности — это преступная халатностьФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом — это преступная халатность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с полномочными представителями главы государства в федеральных округах.

«К сожалению, далеко не везде режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность», — сказал Путин. Он попросил полпредов проконтролировать и обеспечить соблюдение всех принятых мер, тесно взаимодействовать с правоохранительными и надзорными органами.

Президент России Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, сообщает RT. Он отметил, что мера вынужденная и направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В Москве с сегодняшнего дня введен режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста, передает. Жителям столицы можно покидать квартиру только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью.

По последним данным в России коронавирусом заражены 1836 человек, 12 — погибли, 66 — излечились.

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© Служба новостей «URA.RU»
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