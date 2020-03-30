Россиянам рассказали, почему вакцину от коронавируса надо ждать почти полтора года

Вакцина должна пройти тщательные испытания Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России разрабатывают три вида вакцины от коронавируса, однако ее появление можно ожидать не раньше, чем через полтора года. Сейчас завершилась первая фаза разработки, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Над разработкой вакцины работают два центра при ФМБА, позднее вакцину передадут для испытаний на специально выведенных хорьках. Этот этап завершится в июне—июле. И после этого через 11 месяцев вакцина будет готова. Такой длительный срок разработки вакцины связан с тем, что ее необходимо тщательно протестировать, рассказал URA.RU врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Авдеев. «Вакцина нуждается в апробации, необходимо протестировать в первой, второй и третьей фазе, как и любой препарат для профилактики и лечения. Нельзя просто за два дня создать вакцину», — пояснил он.

Профессор также рассказал, что новые тесты на коронавирус, разработку которых закончили в конце марта, основаны на выявлении соответствующих антител в организме человека. «Это совсем другой принцип: мы выявляем перенесшего инфекцию индивидуума благодаря тому, как его иммунная система ответила, выработала ли она эти иммунные антитела. Это новый диагностический тест», — отметил Авдеев. Новый тест позволяет сильно сократить время получения результата.

Скворцова также рассказала, что к апрелю завершится разработка иммунных тестов, благодаря которым врачи смогут узнавать о возможном ухудшении состояния больных. По ее словам, этот тест представляет собой чип, который можно использовать для многократного исследования состояния пациента. Такие чипы будут производиться в объеме не менее 50 тысяч человек в месяц.