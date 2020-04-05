04 апреля 2020

Задержанный за убийство пяти человек под Рязанью избивал своих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине грозит пожизненное заключениеФото: Анна Майорова © URA.RU

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве пяти молодых людей под Рязанью, неоднократно избивал своих детей.

«Преступник избивал своих детей, которые постоянно ходили с синяками», — пишет Life со ссылкой на свои источники. По информации издания, вместе с мужчиной проживала его жена, которая работает врачом. Женщина никогда не жаловалась на агрессию со стороны супруга, но он мог избивать и ее.

Мужчина расстрелял пятерых людей в ночь на 5 апреля. Его возмутило, что молодые люди громко разговаривали под его окнами. Он попытался сделать им замечание, однако конфликт перерос в словесную перепалку, и в итоге мужчина схватился за охотничье ружье.

По факту преступления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. На допросе задержанный подтвердил, что стрелял в троих людей из компании, когда те были в подъезде. Однако он не смог вспомнить, как открыл огонь по двум их друзьям, которые были на улице.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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