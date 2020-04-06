05 апреля 2020
04 апреля 2020
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Вирусолог Альтштейн предупредил об угрозе роста заражений коронавирусом в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре дня число заболевших на Ямале выросло до 28 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские вирусологи объясняют быстрый рост заболеваемости коронавирусом в ЯНАО увеличением числа сданных тестов на заболевание и не исключают, что показатели региона могут достичь общероссийского уровня. Таким мнением поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. На данный момент в регионе за 4 дня число выявленных случаев выросло с нуля до 28.

«В регионе начали обследовать население — и пошел рост выявленных случаев заражения коронавирусом, в дальнейшем число заболевших увеличится еще больше. Не исключено, что показатели достигнут общероссийского уровня. Однако никакой паники быть не должно — российское министерство здравоохранения держит все более — менее под контролем», — сообщил ученый. С этим мнением согласен и его коллега врач-инфекционист Илья Акинфиев. «Могу отметить, что показатель роста инфекции напрямую зависит от количества выполненных тестов. Достаточно большой процент заболевания проходит бессимптомно. Переболеют все, главное чтобы это произошло постепенно, и не было резкого пика», — отмечает он.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО резко увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. Вплоть до 2 апреля в регионе по официальным данным не было заболевших, буквально за четыре дня диагноз был подтвержден у 28 человек. Выявлено три очага заболевания — один в поселке Пангоды и два в Новом Уренгое.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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