Кремль объяснил реплику Путина по ЧП в Норильске

Владимир Путин резко отреагировал на то, что ему с опозданием доложили о ЧП в Норильске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин возмутился действиями властями Красноярского края, которые поздно проинформировали его о разливе топлива в Норильске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено позже. Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», — сказал во время конференц-колла Песков. Представитель Кремля добавил, что Путин поручил компетентным органам выяснить, было ли оповещение своевременным.

Авария в Норильске произошла 29 мая на ТЭЦ-3. Там произошел разлив около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть дизельного топлива попала в реки. Власти Красноярского края, как напоминает RT, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Для выявления масштабов происшествия принято решение привлечь авиацию, уточняет телеканал 360. По делу о разливе топлива арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, пишет РАПСИ .

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