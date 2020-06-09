Губернатор Шумков после череды увольнений призвал беречь людей

Вадим Шумков призвал курганцев беречь тех, кто им дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к своим подписчикам в соцсети Instagram с просьбой беречь близких. При этом жесткий стиль управления Шумкова в регионе считают причиной массовых увольнений чиновников.

«Берегите тех, кто рядом с вами не ради чего-то, не ради себя самого. Берегите тех, кто бережет вас, не считаясь с тратами и временем. Берегите тех, кто вам дорог и кому дороги вы», — написал глава региона. К публикации он приложил фотографию цветка клевера. «В молодости мы часто не задумываемся, что, как этот маленький цветок, одним словом или поступком можно разрушить любые отношения», — пояснил Шумков.

Ранее URA.RU неоднократно сообщало, что в последние полтора года из органов власти массово уходят чиновники, большинство должностей долгое время остаются вакантными. Одной из основных причин увольнений считается жесткий и грубый стиль управления, который демонстрирует Шумков. Увольнения продолжаются и в муниципалитетах. Так, в начале июня стало известно об отставке главы Звериноголовского района Михаила Шейгеца, который, по данным инсайдеров, не сработался с губернатором. 8 июня уволился директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Вадим Лютиков. Источники URA.RU называют причиной усталость чиновника от непонятных требований высшего руководства.

Сейчас в мэрии у трех департаментов из шести нет назначенных руководителей. По данным инсайдеров, в отставку едва не ушел и глава Кургана Андрей Потапов.