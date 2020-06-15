У границ России может начаться новая война

Северная Корея угрожает Южной из-за листовок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сестра главы КНДР Ким Ё Чжон угрожает Северной Корее военными действиями. Женщина прекращает отношения с властями соседней страны и готовится «сделать следующий шаг».

«Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг», — передает Life слова самой влиятельной женщины КНДР.

Конфликт начался из-за распространения активистами листовок, которые нарушали межкорейские договоренности. Это возмутило северокорейцев. Южнокорейские власти пошли на уступки и поспешили признать свою неправоту. Северная Корея не оценила жест соседей. Страна объяснила это тем, что «поздно уже».

В ответ на угрозы КНДР военные южане усилили мониторинг ситуации. Южная Корея поддерживает высокий уровень боеготовности на границе. Военных столкновений еще не было.

Пару дней назад глава Северной Кореи отправил сообщение президенту России Владимиру Путину. Послание пришло в виде телеграммы.

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