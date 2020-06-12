11 июня 2020

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил послание Путину

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с праздником Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой написал поздравление к Дню России. В сообщении северокорейский лидер передал «теплые поздравления» президенту лично, а также правительству и всем россиянам.

В поздравительной телеграмме, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отмечается, что народ России добился «больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей страны, преодолев трудности под энергичным руководством своего президента». Ким Чен Ын пишет, что «корейский народ искренне рад этим успехам».

Северокорейский лидер также отметил, что видит стремление корейского и российского народов к укреплению дружбы и развитию сотрудничества «в соответствии с требованиями новой эпохи», пишет телеканал РЕН ТВ.

Ким Чен Ын не забыл упомянуть и о прошедшей встрече с Путиным во Владивостоке в 2019 году. Он признался, что «радостно вспоминает» о ней и пообещал, что все договоренности, которые тогда были достигнуты, будут реализованы в обязательном порядке.

В тексте телеграммы Ким «радостно вспоминает» о первой встрече с Владимиром Путиным в апреле 2019 года во Владивостоке и сообщает, что достигнутые тогда дговоренности будут реализованы в обязательном порядке.

Ранее Путин наградил Ким Чен Ын медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике. Медаль была передана послом России Александром Мацегорой министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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