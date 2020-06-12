Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил послание Путину

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее Путин наградил Ким Чен Ын медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике. Медаль была передана послом России Александром Мацегорой министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.

В тексте телеграммы Ким «радостно вспоминает» о первой встрече с Владимиром Путиным в апреле 2019 года во Владивостоке и сообщает, что достигнутые тогда дговоренности будут реализованы в обязательном порядке.

Ким Чен Ын не забыл упомянуть и о прошедшей встрече с Путиным во Владивостоке в 2019 году. Он признался, что «радостно вспоминает» о ней и пообещал, что все договоренности, которые тогда были достигнуты, будут реализованы в обязательном порядке.

Северокорейский лидер также отметил, что видит стремление корейского и российского народов к укреплению дружбы и развитию сотрудничества «в соответствии с требованиями новой эпохи», пишет телеканал РЕН ТВ.

В поздравительной телеграмме, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отмечается, что народ России добился «больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей страны, преодолев трудности под энергичным руководством своего президента». Ким Чен Ын пишет, что «корейский народ искренне рад этим успехам».

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой написал поздравление к Дню России. В сообщении северокорейский лидер передал «теплые поздравления» президенту лично, а также правительству и всем россиянам.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно