Первая партия газовиков выехала в Якутию впервые за три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая партия газовиков из ЯНАО отправилась на Чаяндинское месторождение в Якутии, где в апреле произошла мощная вспышка коронавируса. Это первая перевахтовка на источнике после долгого перерыва. На промысел вылетели 169 работников, сообщили URA.RU в «Газпром добыча Ноябрьск».

Эти сотрудники, по планам компании, сменят большую часть дежурного персонала, у которого закончилась трехмесячная вахта. «Длительность пребывания на вахте была увеличена в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. До конца июня на Чаяндинское месторождение заедут еще около 150 сотрудников компании. Таким образом будет произведена полная смена вахтового персонала», — пояснили агентству в пресс-службе «Газпром добыча Ноябрьск».

В компании утверждают, что соблюдают все меры безопасности. До заезда на Чаянду вахтовиков держали под присмотром врачей на 14-дневной изоляции, у всех работников отрицательные тесты на коронавирус. Весь персонал обеспечивают масками и антисептиками. Служебные помещения, как заявляют в компании, дезинфицируют каждый день. На месторождении открыты изолятор и палата интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ.

Власти Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении 17 апреля. Причиной стала крупная вспышка коронавируса. За все время эпидемии на производстве оттуда удалось эвакуировать около 7000 вахтовиков. Как правило, их доставляли в родные регионы и госпитализировали. Карантин сопровождался частными бунтами и общим недовольством вахтовиков из-за условий содержания. 13 мая «Газпром добыча Ноябрьск» заявил URA.RU, что уже в середине июня планирует провести на источнике перевахтовку и завезти 150 новых работников. 20 мая карантин был ослаблен, а 1 июня его официально сняли.