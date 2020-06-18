Врач ковидного госпиталя в ХМАО умерла на работе

У женщины остановилось сердце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач Нижневартовской окружной больницы Надежда Лунгу, работавшая в ковидном госпитале, умерла на работе. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте.

«Надежда Лунгу полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе. Предварительный диагноз — острый коронарный синдром. Ее брат живет в Ростове, одна сестра в Молдавии, а другая в Турции. Наши соболезнования этой семье», — рассказала губернатор.

Главный врач больницы Олег Юлдашев, где пульмонологом работала Лунгу, подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU смерть врача, добавив, что гибель была внезапной, а ранее сделанный диагноз на коронавирус был отрицательным. Таким образом, связывать ее смерть с заражением COVID-19 — преждевременно. Также Юлдашев добавил, что врач сама выбрала такую длительную вахту (1,5 месяца) и работала в ковидном госпитале, не покидая его, добровольно.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области умерли уже два врача, которым ранее поставили диагноз COVID-19.