Врач ковидного госпиталя в ХМАО умерла на работе

Врач Нижневартовской окружной больницы Надежда Лунгу, работавшая в ковидном госпитале, умерла на работе. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте.
«Надежда Лунгу полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе. Предварительный диагноз — острый коронарный синдром. Ее брат живет в Ростове, одна сестра в Молдавии, а другая в Турции. Наши соболезнования этой семье», — рассказала губернатор.
Главный врач больницы Олег Юлдашев, где пульмонологом работала Лунгу, подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU смерть врача, добавив, что гибель была внезапной, а ранее сделанный диагноз на коронавирус был отрицательным. Таким образом, связывать ее смерть с заражением COVID-19 — преждевременно. Также Юлдашев добавил, что врач сама выбрала такую длительную вахту (1,5 месяца) и работала в ковидном госпитале, не покидая его, добровольно.
Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области умерли уже два врача, которым ранее поставили диагноз COVID-19.
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