17 июня 2020
16 июня 2020

Врач ковидного госпиталя в ХМАО умерла на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
У женщины остановилось сердце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач Нижневартовской окружной больницы Надежда Лунгу, работавшая в ковидном госпитале, умерла на работе. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте.

«Надежда Лунгу полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе. Предварительный диагноз — острый коронарный синдром. Ее брат живет в Ростове, одна сестра в Молдавии, а другая в Турции. Наши соболезнования этой семье», — рассказала губернатор.

Главный врач больницы Олег Юлдашев, где пульмонологом работала Лунгу, подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU смерть врача, добавив, что гибель была внезапной, а ранее сделанный диагноз на коронавирус был отрицательным. Таким образом, связывать ее смерть с заражением COVID-19 — преждевременно. Также Юлдашев добавил, что врач сама выбрала такую длительную вахту (1,5 месяца) и работала в ковидном госпитале, не покидая его, добровольно.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области умерли уже два врача, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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