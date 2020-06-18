17 июня 2020
16 июня 2020

Обвиняемый в растрате тюменский экс-депутат останется в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы, март 2014. Тюмень, тулебаев мурат
Арест Тулебаева в суде оспорить не получилось Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Центральный районный суд не стал изменять меру пресечения в отношении экс-депутата Тюменской городской думы Мурата Тулебаева, который с 5 июня находится в СИЗО. Такое решение было принято 18 июля на апелляционном заседании, сообщила URA.RU сторона защиты.

«На суде присутствовал залогодатель, мы предоставили документы на второе жилье, чтобы он мог находится под домашним арестом отдельно от супруги, которая также является подозреваемой по делу. Однако суд не принял это во внимание и отказал в изменении меры пресечения», — рассказал агентству адвокат экс-депутата Вячеслав Комаров. Мотивы судьи будут понятны через пять дней, когда защитникам передадут мотивировочную часть.

Сторона защиты будет оспаривать решение апелляционного суда в Челябинске, в кассационном порядке.

Мурата Тулебаева обвиняют по ч.3 ст. 160 УК РФ в растрате бюджетных средств. По версии следствия, он в должности главы госпредприятия «Трасса» в ходе выполнения госконтракта присвоил 940 тысяч рублей и планировал вывести из него еще 35 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Мурату Тулебаеву избрана мера пресечения в виде ареста до 30 июля. Его супруга Гульнара Тулебаева, подозреваемая в причастности к делу, находится под домашним арестом до 28 июля. Еще один подозреваемый, заместитель экс-депутата Олег Якушев также находится под домашним арестом до 30 июля.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...