Обвиняемый в растрате тюменский экс-депутат останется в СИЗО

Арест Тулебаева в суде оспорить не получилось Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Центральный районный суд не стал изменять меру пресечения в отношении экс-депутата Тюменской городской думы Мурата Тулебаева, который с 5 июня находится в СИЗО. Такое решение было принято 18 июля на апелляционном заседании, сообщила URA.RU сторона защиты.

«На суде присутствовал залогодатель, мы предоставили документы на второе жилье, чтобы он мог находится под домашним арестом отдельно от супруги, которая также является подозреваемой по делу. Однако суд не принял это во внимание и отказал в изменении меры пресечения», — рассказал агентству адвокат экс-депутата Вячеслав Комаров. Мотивы судьи будут понятны через пять дней, когда защитникам передадут мотивировочную часть.

Сторона защиты будет оспаривать решение апелляционного суда в Челябинске, в кассационном порядке.

Мурата Тулебаева обвиняют по ч.3 ст. 160 УК РФ в растрате бюджетных средств. По версии следствия, он в должности главы госпредприятия «Трасса» в ходе выполнения госконтракта присвоил 940 тысяч рублей и планировал вывести из него еще 35 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Мурату Тулебаеву избрана мера пресечения в виде ареста до 30 июля. Его супруга Гульнара Тулебаева, подозреваемая в причастности к делу, находится под домашним арестом до 28 июля. Еще один подозреваемый, заместитель экс-депутата Олег Якушев также находится под домашним арестом до 30 июля.