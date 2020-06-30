Детские сады в ЯНАО выводят из карантина в разгар вспышки COVID

В дежурной группе одного из детсадов взрослый оказался в контакте с больным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два детских сада — «Белоснежка» и «Гнездышко» в Новом Уренгое ЯНАО возобновят свою работу в первую неделю июля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, вопрос об этом обсуждался во время рабочей встречи замгубернатора Андрея Воронова и главного санврача города Игоря Троянова.

«С „Белоснежки“ снимут ограничения 2 июля, „Гнездышко“ освободят от карантина 5 июля», — сообщили в мэрии. По имеющейся информации, ранее в одном из детских садов в дежурной группе один из взрослых оказался в контакте с заболевшим коронавирусом.

В настоящее время все воспитанники, их родители, а также персонал детсадов прошли обследование на коронавирусную инфекцию. За деталями в администрации посоветовали обратиться в городской департамент образования, однако оперативно получить комментарий не удалось.

Между тем, только за минувшие сутки в Новом Уренгое было зафиксировано 134 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в городе заболел 1981 человек — больше всего в регионе. При этом большинство из вновь заболевших зачастую являются членами семей носителей COVID.

Ситуация в газовой столице осложнилась настолько, что губернатор Дмитрий Артюхов принял решение создать дополнительный оперативный штаб окружного подчинения. Его возглавил замглавы региона Андрей Воронов.