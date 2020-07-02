01 июля 2020
30 июня 2020

Власти ЯНАО решили судьбу города, в котором бушует коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой закрывать никто не планирует Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закрывать крупнейший город ЯНАО Новый Уренгой не будут, несмотря на ухудшившуюся эпидемиологическую ситуацию. Такое решение принял окружной оперативный штаб по борьбе с распространением COVID.

«Речи о „закрытии“ отдельных городов не идет, — заявила глава оперштаба, заместитель губернатора Татьяна Бучкова. — Знаю, что такая информация распространяется в социальных сетях относительно Нового Уренгоя и Ноябрьска и она не соответствует действительности». При этом руководитель напомнила населению, что в Новом Уренгое продолжается ежедневный прирост числа инфицированных.

В городе сейчас действуют дополнительные ограничения для приезжих из других регионов России. Все прибывающие в Новый Уренгой должны иметь при себе результаты тестов на COVID-19.

Ранее в газовой столице начала распространяться информация о готовящемся ужесточении карантина и закрытии города. При этом сторонники данной гипотезы утверждали, что произойдет это после окончания голосования по поправкам в Конституцию РФ.

По данным на 1 июля в городе Новый Уренгой выявлено 135 новых случаев, за сутки зарегистрированы две смерти от коронавируса. Медицинские учреждения при этом не успевают принимать пациентов, в связи с чем власти приняли решение об открытии дополнительного приемного отделения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлен до 10 июля. Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились: запрещено проведение массовых мероприятий, детским группам нельзя выезжать на отдых и оздоровление, лицам старше 65 лет необходимо оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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