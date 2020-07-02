Власти ЯНАО решили судьбу города, в котором бушует коронавирус

Закрывать крупнейший город ЯНАО Новый Уренгой не будут, несмотря на ухудшившуюся эпидемиологическую ситуацию. Такое решение принял окружной оперативный штаб по борьбе с распространением COVID.
«Речи о „закрытии“ отдельных городов не идет, — заявила глава оперштаба, заместитель губернатора Татьяна Бучкова. — Знаю, что такая информация распространяется в социальных сетях относительно Нового Уренгоя и Ноябрьска и она не соответствует действительности». При этом руководитель напомнила населению, что в Новом Уренгое продолжается ежедневный прирост числа инфицированных.
В городе сейчас действуют дополнительные ограничения для приезжих из других регионов России. Все прибывающие в Новый Уренгой должны иметь при себе результаты тестов на COVID-19.
Ранее в газовой столице начала распространяться информация о готовящемся ужесточении карантина и закрытии города. При этом сторонники данной гипотезы утверждали, что произойдет это после окончания голосования по поправкам в Конституцию РФ.
По данным на 1 июля в городе Новый Уренгой выявлено 135 новых случаев, за сутки зарегистрированы две смерти от коронавируса. Медицинские учреждения при этом не успевают принимать пациентов, в связи с чем власти приняли решение об открытии дополнительного приемного отделения.
Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлен до 10 июля. Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились: запрещено проведение массовых мероприятий, детским группам нельзя выезжать на отдых и оздоровление, лицам старше 65 лет необходимо оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости.
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