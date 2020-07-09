Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Тюменской области составляет 1,08 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за распространения коронавируса в Тюменской области усилены меры безопасности. Распоряжение об этом опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Изменения касаются работы практически всех предприятий.

Согласно документу, коэффициент заболеваемости в Тюменской области составляет 1,08, тогда как для перехода к третьему этапу снятия ограничений (открытие гостиниц, образовательных учреждений и пр.) требуется коэффициент 0,5. В связи с этим, глава управления Галина Шарухо постановила:

ввести обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех контактных с больными; им запрещено покидать жилище даже для посещения аптек, больниц и магазинов;

обязать все предприятия иметь пятидневный запас медицинских масок на каждого сотрудника. Макси нужно менять каждые три часа;

увеличить число дезинфекции вокзалов и предприятий общепита минимум до двух раз в день;

не допускать оказание услуг и продажу товаров клиентам, которые не надевают маски.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразилось 3785 тюменцев. 18 из них скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.