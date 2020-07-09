08 июля 2020
07 июля 2020

В Тюменской области ужесточили карантин по коронавирусу. Новые меры затронут общепит и транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Тюменской области составляет 1,08 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за распространения коронавируса в Тюменской области усилены меры безопасности. Распоряжение об этом опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Изменения касаются работы практически всех предприятий.

Согласно документу, коэффициент заболеваемости в Тюменской области составляет 1,08, тогда как для перехода к третьему этапу снятия ограничений (открытие гостиниц, образовательных учреждений и пр.) требуется коэффициент 0,5. В связи с этим, глава управления Галина Шарухо постановила:

  • ввести обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех контактных с больными; им запрещено покидать жилище даже для посещения аптек, больниц и магазинов;
  • обязать все предприятия иметь пятидневный запас медицинских масок на каждого сотрудника. Макси нужно менять каждые три часа;
  • увеличить число дезинфекции вокзалов и предприятий общепита минимум до двух раз в день;
  • не допускать оказание услуг и продажу товаров клиентам, которые не надевают маски.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразилось 3785 тюменцев. 18 из них скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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