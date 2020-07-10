В ЯНАО провели кадровые перестановки в полиции

Майор полиции Максим Денисов официально возглавил ОМВД по Шурышкарскому району Фото: сайт УМВД по ЯНАО

В ЯНАО официально завершилась ротация полицейского руководства в Шурышкарском районе. Начальником отдела МВД по Шурышкарскому району назначен майор полиции Максим Денисов.

«Приказом начальника УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу назначен на должность начальника ОМВД России по Шурышкарскому району», следует из размещенной на сайте УМВД по ЯНАО информации. Предшественник Денисова на посту начальника Шурышкарского ОМВД, подполковник полиции Альберт Джагапиров, еще в октябре прошлого года был переведен на аналогичную должность в Лабытнанги.

Майор полиции Денисов служит на Ямале с 2016 года. Последние четыре года он занимал должность замначальника следственной группы ОМВД России по Шурышкарскому району.