«Еще манипуляторка не выросла»: Картаполов высмеял Зеленского за ультиматумы Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«У Зеленского еще манипуляторка не выросла», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он добавил, что Россия не примет никакие ультиматумы от главы Украины, так как в его ситуации они неуместны.
По словам Картаполова, российская армия активно наступает и добивается успеха, освобождая новые населенные пункты. Если Зеленский не осознает текущую ситуацию, боевые действия будут продолжаться.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Это заявление он сделал в Кремле после мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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