«Еще манипуляторка не выросла»: Картаполов высмеял Зеленского за ультиматумы Путину

Депутат Картаполов: Россия не примет ультиматумов от Зеленского
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ВС РФ добиваются успеха в зоне СВО, заявил Картаполов
ВС РФ добиваются успеха в зоне СВО, заявил Картаполов Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У Зеленского еще манипуляторка не выросла», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он добавил, что Россия не примет никакие ультиматумы от главы Украины, так как в его ситуации они неуместны. 

По словам Картаполова, российская армия активно наступает и добивается успеха, освобождая новые населенные пункты. Если Зеленский не осознает текущую ситуацию, боевые действия будут продолжаться.

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Это заявление он сделал в Кремле после мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У Зеленского еще манипуляторка не выросла», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он добавил, что Россия не примет никакие ультиматумы от главы Украины, так как в его ситуации они неуместны.  По словам Картаполова, российская армия активно наступает и добивается успеха, освобождая новые населенные пункты. Если Зеленский не осознает текущую ситуацию, боевые действия будут продолжаться. Президент России Владимир Путин 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Это заявление он сделал в Кремле после мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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