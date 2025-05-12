12 мая 2025

Для жителей труднодоступных сел в ЯНАО запустили дополнительные вертолетные рейсы

Из Салехарда в Мужи и обратно пустят дополнительный рейс вертолета
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные рейсы формируются по потребности населения
Дополнительные рейсы формируются по потребности населения Фото:

Дополнительный рейс вертолета по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт и обратно запланирован на 13 мая. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Шурышкарского района.

«13 мая запланирован дополнительный рейс вертолета по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт и обратно», — говорится в сообщении администрации. Билеты можно приобрести в день рейса в авиакассах на маршруте следования.

Местные жители также стали выражать беспокойство в соцсетях по поводу отсутствия дополнительных рейсов в села Горки и Шурышкары. Представители администрации пояснили, что такие рейсы организуются по заявкам населения, а обращений из этих населенных пунктов пока не поступало. 

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Дополнительный рейс вертолета по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт и обратно запланирован на 13 мая. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Шурышкарского района. «13 мая запланирован дополнительный рейс вертолета по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт и обратно», — говорится в сообщении администрации. Билеты можно приобрести в день рейса в авиакассах на маршруте следования. Местные жители также стали выражать беспокойство в соцсетях по поводу отсутствия дополнительных рейсов в села Горки и Шурышкары. Представители администрации пояснили, что такие рейсы организуются по заявкам населения, а обращений из этих населенных пунктов пока не поступало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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