Для жителей труднодоступных сел в ЯНАО запустили дополнительные вертолетные рейсы

Дополнительный рейс вертолета по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт и обратно запланирован на 13 мая. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Шурышкарского района.
«13 мая запланирован дополнительный рейс вертолета по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт и обратно», — говорится в сообщении администрации. Билеты можно приобрести в день рейса в авиакассах на маршруте следования.
Местные жители также стали выражать беспокойство в соцсетях по поводу отсутствия дополнительных рейсов в села Горки и Шурышкары. Представители администрации пояснили, что такие рейсы организуются по заявкам населения, а обращений из этих населенных пунктов пока не поступало.
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