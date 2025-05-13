Володин: в РФ приняли 129 законов для поддержки участников СВО

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал принятие нового закона, который позволяет участникам специальной военной операции (СВО) воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. Этот закон стал 129-м в серии инициатив, направленных на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО.
«Это 129-й законопроект, который мы принимаем. Большое количество законов были инициированы именно депутатами Государственной Думы в части поддержки участников специальной военной операции», — заявил Володин. Его слова приводит официальный сайт Госдумы.
Согласно принятому закону, участники СВО могут обратиться за банкротством через многофункциональные центры (МФЦ) без необходимости судебного разбирательства. Чтобы воспользоваться такой процедурой, долг участника не должен превышать одного млн рублей, также у него не должно быть имущества, подлежащего взысканию. Заявление о банкротстве может быть подано на основании исполнительного документа, который был выдан не позднее чем за год до подачи заявления и по которому требования не исполнены или исполнены частично, сказано на сайте Госдумы.
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