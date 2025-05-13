Кремль озвучил регионам KPI по обучению участников СВО

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Специальную обучающую программу для участников спецоперации предложил Путин
Специальную обучающую программу для участников спецоперации предложил Путин Фото:

Власти субъектов РФ получили целевые показатели по обучению от 30 до 60 военнослужащих в год в рамках программы «Время героев». Информацию по KPI раскрыл источник РБК. 

«Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему — кто ты такой? Ты не воевал поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение», — сообщил собеседник.

Он добавил, что выпускники программы должны стать связующим звеном между властью и ветеранами СВО. В администрации президента рассчитывают, что это снизит социальную напряженность среди участников спецоперации.

Инициатива создания спецпрограммы для участников СВО принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Он предложил ее в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что выпускники программы должны войти в управленческую элиту и занять ключевые позиции в госструктурах и бизнесе. Реализацию проекта «Время героев» взяла на себя РАНХиГС, где первый поток составил 83 человека.

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Власти субъектов РФ получили целевые показатели по обучению от 30 до 60 военнослужащих в год в рамках программы «Время героев». Информацию по KPI раскрыл источник РБК.  «Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему — кто ты такой? Ты не воевал поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение», — сообщил собеседник. Он добавил, что выпускники программы должны стать связующим звеном между властью и ветеранами СВО. В администрации президента рассчитывают, что это снизит социальную напряженность среди участников спецоперации. Инициатива создания спецпрограммы для участников СВО принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Он предложил ее в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что выпускники программы должны войти в управленческую элиту и занять ключевые позиции в госструктурах и бизнесе. Реализацию проекта «Время героев» взяла на себя РАНХиГС, где первый поток составил 83 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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