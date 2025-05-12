12 мая 2025

Школа в райцентре ЯНАО преобразилась после первого за 20 лет капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе впервые за 20 лет провели масштабный ремонт
В школе впервые за 20 лет провели масштабный ремонт Фото:

Школа в райцентре Приуральского района ЯНАО открылась после капитального ремонта. Учебное заведение, построенное более 20 лет назад, впервые прошло через такую масштабную реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Аксарковская школа открыла двери после капитального ремонта. Обновлены все внутренние помещения, заменены окна и двери, установлено современное освещение», — говорится на сайте правительства ЯНАО. Обновленное здание распахнуло двери для более чем 560 учащихся средних и старших классов, которые ранее занимались в здании интерната на время проведения работ.

Все три этажа здания были оформлены в индивидуальной цветовой гамме и современном дизайне. В классах, гардеробной и столовой обновили мебель и установили новое оборудование, в этом году запланировано благоустройство школьной территории.

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Школа в райцентре Приуральского района ЯНАО открылась после капитального ремонта. Учебное заведение, построенное более 20 лет назад, впервые прошло через такую масштабную реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «Аксарковская школа открыла двери после капитального ремонта.  Обновлены все внутренние помещения, заменены окна и двери, установлено современное освещение», — говорится на сайте правительства ЯНАО. Обновленное здание распахнуло двери для более чем 560 учащихся средних и старших классов, которые ранее занимались в здании интерната на время проведения работ. Все три этажа здания были оформлены в индивидуальной цветовой гамме и современном дизайне. В классах, гардеробной и столовой обновили мебель и установили новое оборудование, в этом году запланировано благоустройство школьной территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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