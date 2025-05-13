Моди похвалил российские С-400

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил роль российских зенитно-ракетных систем С-400 в укреплении обороноспособности страны на фоне напряженных отношений с Пакистаном. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по вопросам национальной безопасности.
«Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы (разработанные в рамках программы. — Прим. ред.) „Сделано в Индии“, такие как Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», — сказал премьер-министр Моди. Цитату приводит РИА Новости.
Контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 был подписан между Индией и Россией в октябре 2018 года на сумму $5,43 миллиарда. Эта закупка значительно повысила оборонные возможности Индии, особенно в контексте продолжающейся напряженности на границе с Пакистаном. Система С-400 способна обнаруживать и уничтожать различные воздушные цели на большие дистанции, что значительно усиливает противовоздушную оборону страны.
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