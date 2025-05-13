Полпред Жога дал характеристику каждому региону УрФО

Екатеринбург отличается наличием сильного оборонного комплекса, а Ямал — работой с коренными малыми народами. Такими впечатлениями о регионе полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поделился в своем telegram-канале.
«Екатеринбург — здесь очень много предприятий оборонного комплекса. Наверное, если взять танки — это мощь Урала, если взять „Синару“ с ее локомотивами — это быстрота Урала», — рассказал Жога.
По мнению полпреда, Ханты-Мансийск отличает большая вовлеченность в спортивные мероприятия, Ямал — работа с коренными малыми народами, Тюмень — патриотическое воспитание. «Курган поразил меня вовлеченностью молодежи в производство. Я был на предприятиях, очень много молодых людей. Они понимают, что делают и для чего», — отметил Жога.
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