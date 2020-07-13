ЕС назвал единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе

Евросоюз выступает против отказа от Минских соглашений Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Минские договоренности являются единственным путем урeгулирования конфликта в Донбассе, заявили в Евросоюзе, отметив, что организация выступает за полное их выполнение. Таким образом в ЕС ответили на запрос депутата от Европарламента Максимилиана Кра (Германия), который считает, что конфликт до сих пор не урегулирован из-за «очевидной прoбуксовки».

»«Европейский Союз… неоднократно давал понять, что полное выполнение минских соглашений — единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины», — говорится в ответе депутату Европарламента, который приводит телеканал «112 Украина».

Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резник заявил, что Минские договоренности устарели и не соответствуют современным требованиям. Представитель Кремля Дмитрий Пeсков в ответ заявил, что в случае отказа от соглашений участники переговорного процесса потеряют базу, на которой он основан, а создать новую базу в виде некого документа будет крайне сложно. Также Украина предлагала ввести на Донбасс миротворцев ООН. В Киеве подчеркивали, что миссия должна размещаться по всему региону, до границы с Россией.