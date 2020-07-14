14 июля 2020

Власти РФ решили ввести стандарт для школьной формы

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
власти хотят разработать ГОСТ для школьной формы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минпромторг России намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

«Новые требования коснутся таких элементов одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В качестве основных критериев будут взяты показатели безопасности, качества ткани и комфортной носки, чтобы школьники могли носить вещи из них целый день, не испытывая неудобств», — пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Разработанные критерии, как отмечается, будут добровольными, однако при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на этот стандарт, а производители должны будут придерживаться установленных норм. Сейчас в законодательстве отсутствует понятие «школьная форма», поэтому в продаже есть только детская одежда для «эпизодической носки». В то же время, как подчеркнули в Росстандарте, вещи для школы должны соответствовать ряду специальных требований, поскольку школьники проводят в форме по несколько часов.

На первоначальном этапе действие национального стандарта будет ограниченным, чтобы производители на практике оценили его на практике. Если опыт будет негативным, в него внесут нужные изменения, а после примут уже как ГОСТ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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