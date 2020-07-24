Губернатор Шумков пересадит чиновников в инвалидные коляски

Курганский губернатор предложил местным чиновникам пересесть в инвалидные коляски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновникам Курганской области, которые медлят закупать оборудование для людей с инвалидностью, губернатор Вадим Шумков посоветовал пересесть в инвалидные коляски. Такое предложение 24 июля в своем instagram-аккаунте озвучил глава региона.

«Тем, кто не понимает, нужно самому усесться в инвалидную коляску и попробовать себя в новом для него статусе на пятом этаже типовой „убитой“ хрущевки с „убитым“ двором и подобным отношением курирующих чиновников», — написал Шумков. Это, по его мнению, поможет представителям власти понять проблемы маломобильной группы населения.

По словам губернатора, он торопит коллег, чтобы те размещали заказы на оборудование для инвалидов и поставляли его как можно быстрее. За счет области для инвалидов приобретут 93 пандуса, 16 лестничных подъемников и 15 кроватей.

Ранее в Кургане появилась карта городских проблем. Только в центре города ее составители нашли более 1000 преград для инвалидов и других маломобильных граждан.