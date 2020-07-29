Курганские чиновники будут принимать жителей в палатках

Правительство Курганской области объявило о старте нового проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области запускают проект «Открытый регион. ВМЕСТЕ45», в рамках которого чиновники примут в шатрах жителей населенных пунктов региона. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба областного правительства.

«Сотрудники правительства Курганской области и депутаты начнут выезжать в районы и города региона, чтобы на местах проводить приемы граждан», — рассказали в пресс-службе. Чтобы соблюдать меры профилактики во время пандемии коронавируса, встречи будут проводиться в шатрах.

В выездных приемах будут участвовать специалисты разного уровня и представители местных администраций. «Этот новый формат выездных приемных позволит не только выявлять адресные проблемы, но и в целом получить срез по качеству и эффективности работы муниципальной власти на местах с населением», — цитирует пресс-служба директора областного департамента информационной и внутренней политики Анастасию Гусарову.

Представители правительства отметили, что выездные открытые общественные приемные пройдут в наиболее крупных муниципальных образованиях каждого района Курганской области. Первые общественные приемы состоятся 3 августа в Катайском и Далматовском районах. Всего запланировано 64 встречи.