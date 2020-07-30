В Тюмени коронавирус обнаружили в детском саду

В тюменском детском саду №90 коронавирус подтвердился у двух воспитателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени была частично приостановлена работа детского сада №90 после того, как у двух воспитателей дошкольного учреждения был обнаружен коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там добавили, что детей вместе с родителями отправили на карантин как контактных лиц.

«В июле 2020 года два воспитателя детского сада заболели коронавирусом. Две группы детского сада временно приостановили работу. В учреждении проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Контактные изолированы, проходят курс экстренной профилактики. В учреждении проведена заключительная дезинфекция», — пояснили агентству в оперштабе.

Количество контактных лиц в сообщении оперативного штаба не уточняется. Ранее агентство писало о том, что крупный очаг коронавируса был обнаружен в одной из строительных компаний Тобольска: там COVID-19 подтвердился у 57 человек. Рекорд по заболеваемости в Тюменской области был поставлен 20 июля, когда вирус был диагностирован у 112 жителей региона.