Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Алтайском крае на туристической базе «Глобус» погиб местный чиновник и вся его семья. Краевое Следственное управление возбудило дело об убийстве.

Владельцы турбазы решили вызвать полицию после того, как семья на протяжении нескольких дней не выходила из своего номера. «После того как из их номера стал доноситься подозрительный запах, номер вскрыли и обнаружили тела. Работают следователи, доминирующая версия — криминал», — пишет РИА «Новости». Обстоятельства смерти семьи устанавливает следственно-оперативная группа, однако краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Главой семьи, как удалось выяснить «Пятому каналу», оказался начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский. Об этом рассказал руководитель этого управления Евгений Нечепуренко. «Погиб наш сотрудник и вся его семья», — сказал он в беседе с журналистом канала.

Погибший находился в плановом двухнедельном отпуске, постоянно был на связи, руководил подчиненными, но внезапно перестал выходить на связь. Нечепуренко охарактеризовал Клеменского как приятного, надежного сотрудника. Глава региона Виктор Томенко уже в курсе случившегося и находится на связи со следователями.

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