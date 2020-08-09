В Кургане врач найдена мертвой

Врач железнодорожной больницы в Кургане была найдена мертвой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обнаружено тело женщины. Она работала врачом железнодорожной больницы. В записке, найденной рядом, говорилось об обвинении в преступлении. Информацию по гибели медика URA.RU рассказали источники, в региональном Следственном комитете сведения подтвердили.

«По факту гибели жительницы Кургана, которая произошла 4 августа, проводится проверка. Признаков насильственной (криминальной) смерти нет», — рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

По данным инсайдеров, смерть врача-гинеколога могла быть связана с расследованием уголовного дела по оформлению документов в больнице. «В предсмертной записке было сказано, что она этого не совершала и не хотела этого делать», — пояснили источники.

О подробностях разбирательства агентство запросило информацию в управлении на транспорте УМВД России, в территориальном Фонде ОМС, в департаменте информационной и внутренней политики, в том случае, если проверкой документов занимался департамент здравоохранения. На момент публикации ответы пока не поступили.