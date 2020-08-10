Коллеги Семена Пегова требуют немедленно предоставить информацию о его местонахождении (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Российский журналист Семен Пегов задержан в ходе протестов в Минске. Судя по имеющемуся в сети видео, при этом военный корреспондент был без сознания. Его телефон до сих пор недоступен, заявляют коллеги Пегова.

«На видео зафиксировано задержание моего друга и брата, журналиста Семена Пегова. Его тащат за руки по земле. С ночи о нем ничего неизвестно. Телефон его недоступен», — пишет в своем telegram-канале военкор «Комсомольской правда» Александр Коц. Запись репостнул телеведущий Владимир Соловьев. На кадрах видно, как белорусский правоохранитель «задерживает» корреспондента, волоча его по земле. Последний даже не двигается.

С просьбой немедленно отпустить Пегова выступила и главред RT Маргарита Симоньян. Журналистка подчеркнула, что коллеги прямо сейчас хотят узнать, где находится военкор и в каком он состоянии. «Задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова!» — заявила Симоньян в своем телеграм-канале.

Другой известный военкор и заведующий бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный обратился с просьбой выяснить, где находится Семен Пегов, не к белорусским властям, а к МИД России, пишет телеканал « Царьград ». Он считает задержание российского журналиста недопустимым.

Семен Пегов — известный российский военный корреспондент. С 2013 года он работал в горячих точках в Сирии, в Донбассе, в Египте и на границе Армении с Азербайджаном. Пегов работал в изданиях LIFE и RT, ведет telegram-канал WarGonzo с несколькими десятками тысяч подписчиков. Также журналист написал книгу под названием «Я и рыжий сепар».

В МВД Белоруссии рассказали, что в ходе протестов в Минске милиция задержала около 3 000 человек. Правозащитники сообщили, что один демонстрант погиб. Однако силовики отрицают наличие погибших.

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