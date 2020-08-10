Мусульмане в курганской колонии жалуются на произвол тюремщиков

По словам мусульман, их не пускали в мечеть по выходным, а у некоторых осужденных отбирали вещи Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Осужденные курганской колонии №2 на Просвете обратились в URA.RU через родственников с жалобой на дискриминацию. По мнению мусульман, их притесняют тюремщики.

«Просим обратить внимание на бесчеловечное отношение сотрудников ИК-2 [перечислены 4 человека] в отношении осужденных мусульман. У них личная неприязнь к верующим», — рассказали осужденные журналисту.

По словам мусульман, им запретили посещать мечеть в выходные дни. Младшие сотрудники ИК не скрывают, что им дали указание составлять больше рапортов о нарушении режима. Отбирают вещи, выданные администрацией и пропущенные по передаче. «Данную жалобу не раз пробовали отправить из ИК-2, но она не отправляется. Администрация доверия не внушает», — пояснили обратившиеся.

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пояснил URA.RU, что ему тоже поступали жалобы. Омбудсмен выезжал и разговаривал с осужденными и имамом. «Все жалобы и заявления были проверены. В частности, якобы их не выпускали в мечеть. Но они требовали, чтобы их пустили во время режимного мероприятия», — уточнил Шалютин.

Подтверждение не нашли и другие жалобы. Причем проверка была неожиданной для администрации колонии, людей приглашали на беседу случайным образом. «Обращение мусульман свидетельствует, что проблема межконфессиональных отношений должна постоянно находиться в поле внимания администрации колонии», — считает омбудсмен.

Обновлено в 16:11: В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что проверка по обращениям проводилась. «В ходе исследования материалов, в том числе и видеозаписей, было установлено, что права осужденных на свободу совести и вероисповедования не нарушались», — отметили в ведомстве. Для тех, кто исповедует ислам, предоставляется свободное от режимных мероприятий время. Сотрудники колонии при этом действуют строго в соответствии с законодательством.