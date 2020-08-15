Курганская область стала еще на шаг ближе к снятию карантина

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 16 августа подтвердились 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«На 16 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Из них 16 зарегистрированы в Кургане, остальные — в других населенных пунктах. За последние сутки выписано 9 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 2654 случая заражения коронавирусом, вылечились — 2244 человека.

В регионе с начала эпидемии от коронавируса скончались 14 пациентов. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. 15 августа в регионе подтвердились 27 случаев заражения коронавирусом. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.