15 августа 2020
14 августа 2020

Курганская область стала еще на шаг ближе к снятию карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 16 августа подтвердились 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«На 16 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Из них 16 зарегистрированы в Кургане, остальные — в других населенных пунктах. За последние сутки выписано 9 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 2654 случая заражения коронавирусом, вылечились — 2244 человека.

В регионе с начала эпидемии от коронавируса скончались 14 пациентов. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. 15 августа в регионе подтвердились 27 случаев заражения коронавирусом. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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