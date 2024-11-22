Медведев раскрыл, как можно закончить конфликт на Украине

Украинский конфликт можно закончить без новых издержек для человечества, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, для этого нужно, чтобы НАТО прекратила раздувать пожар войны на Украине.
«Украинский конфликт может быть прекращен, если НАТО перестанет разжигать пожар войны», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. По его словам, альянс является полноценным участником конфликта.
Ранее США разрешили Киеву бить по России дальнобойными ракетами. Уже были атаки американскими ATACMS и британскими Storm Shadow. Подробнее — в материале URA.RU.
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