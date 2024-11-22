22 ноября 2024

Медведев раскрыл, как можно закончить конфликт на Украине

Медведев: конфликт на Украине можно завершить без новых издержек
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Дмитрий Медведев дал интервью Al Arabiya
Дмитрий Медведев дал интервью Al Arabiya Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт можно закончить без новых издержек для человечества, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, для этого нужно, чтобы НАТО прекратила раздувать пожар войны на Украине. 

«Украинский конфликт может быть прекращен, если НАТО перестанет разжигать пожар войны», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. По его словам, альянс является полноценным участником конфликта.

Ранее США разрешили Киеву бить по России дальнобойными ракетами. Уже были атаки американскими ATACMS и британскими Storm Shadow. Подробнее — в материале URA.RU.

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Украинский конфликт можно закончить без новых издержек для человечества, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, для этого нужно, чтобы НАТО прекратила раздувать пожар войны на Украине.  «Украинский конфликт может быть прекращен, если НАТО перестанет разжигать пожар войны», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. По его словам, альянс является полноценным участником конфликта. Ранее США разрешили Киеву бить по России дальнобойными ракетами. Уже были атаки американскими ATACMS и британскими Storm Shadow. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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