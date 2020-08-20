Судьи из ЯНАО задекларировали недвижимость в Европе

Заработки у ямальских судей оказались достаточно скромными Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сразу у двоих сотрудников Арбитражного суда ЯНАО имеется недвижимость за рубежом. Это указано в справке о доходах и имуществе судей, опубликованной на официальном сайте арбитража.

У заместителя председателя Арбитражного суда ЯНАО Александра Крылова, как и годом ранее, задекларирована квартира площадью 78,2 кв. м в Болгарии, у судьи Виктории Воробьевой — площадью 44,5 кв. м на Украине, следует из документа. Обе зарубежных квартиры указаны в декларациях как «общие совместные».

Кроме того, у зампреда арбитража в собственности находятся два земельных участка, половина жилого дома, квартира площадью в России и автомобиль Nissan X-Trail. У судьи Воробьевой есть квартира в России площадью более 120 кв. м и еще одна — 36,5 кв. м — в пользовании, а также автомобиль Toyota Land Cruiser.

Что касается доходов судей, то у Крылова в 2019 году они составили 6,1 млн рублей. Воробьева за год заработала 4,1 млн рублей. Для сравнения: председатель арбитража Александр Мотовилов заработал в прошлом году 6,8 млн рублей. Правда, в собственности у него значатся только две легковых машины — Nissn Sunny и Mitsubishi Outlander, а собственником всей недвижимости является его супруга.

Ранее сообщалось, что недвижимость в Болгарии задекларировала чиновница администрации Нового Уренгоя Елена Фокина. В собственности у нее также имеется три квартиры в России и автомобиль Hyundai.