Глава тюменского депзрава заработала вдвое меньше предшественницы

Наталья Логинова заработала в 1,6 раз меньше бывшей начальницы Инны Куликовой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Новый руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова задекларировала доход за 2019 год в размере чуть более 4 млн рублей. Это на 2,7 млн меньше, чем ее предшественница Инна Куликова, сейчас работающая в Минздраве РФ. Декларации о доходах размещены на официальных сайтах ведомств.

«Общая сумма дохода [Натальи Логиновой] за 2019 год — 4 млн 58,3 тыс. рублей», — указано в документах. В собственности главы депздрава также находится жилой дом 179,3 кв. м. и земельный участок в 10 га. Супруг Логиновой заработал 2,7 млн рублей, в его собственности — две квартиры по половине доли, земля 8 га, нежилое строение, баня и гараж. Из движимого имущества — Volkswagen Touareg и Lada Granta.

Бывшая глава регионального депздправа, а c апреля 2020 года — директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова заработала в 2019 году в Тюмени 6,68 млн рублей. В сравнении с 2018 годом ее доходы сократились более чем на миллион рублей. За минувший год в ее собственности появился участок площадью 30 соток и исчезла земля в 27 соток. Также она остается владельцем дома в 329 кв. м. и участка 16 кв. м. Из декларации исчез супруг чиновницы.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник Главного управления строительства (ГУС) и замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов зарабатывал в 2019 году по миллиону в месяц.